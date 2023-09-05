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  4. Форвард Арсенала близок к переходу в Бешикташ
Турция
05 сентября 2023, 14:25 |
867
0

Форвард Арсенала близок к переходу в Бешикташ

Николя Пепе переезжает в Турцию

05 сентября 2023, 14:25 |
867
0
Форвард Арсенала близок к переходу в Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Пепе

Турецкий «Бешикташ» подписал форварда английского «Арсенала» Николя Пепе, сообщает Николо Скира.

Переговоры между клубами о трансфере 28-летнего ивуарийца начались в субботу, 2 сентября, и в ближайшее время трансфер будет завершен.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Николя Пепе не играл. Прошлый сезон он провел в аренде во французской «Ницце», за которую сыграл 28 матчей и забил восемь голов.

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Бешикташ Арсенал Лондон Николя Пепе трансферы трансферы АПЛ Николо Скира чемпионат Турции по футболу
Источник Николо Скира
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