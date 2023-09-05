Форвард Арсенала близок к переходу в Бешикташ

Турецкий «Бешикташ» подписал форварда английского «Арсенала» Николя Пепе, сообщает Николо Скира.

Переговоры между клубами о трансфере 28-летнего ивуарийца начались в субботу, 2 сентября, и в ближайшее время трансфер будет завершен.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Николя Пепе не играл. Прошлый сезон он провел в аренде во французской «Ницце», за которую сыграл 28 матчей и забил восемь голов.