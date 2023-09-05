Турция05 сентября 2023, 14:25 |
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Форвард Арсенала близок к переходу в Бешикташ
Николя Пепе переезжает в Турцию
05 сентября 2023, 14:25 |
867
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Турецкий «Бешикташ» подписал форварда английского «Арсенала» Николя Пепе, сообщает Николо Скира.
Переговоры между клубами о трансфере 28-летнего ивуарийца начались в субботу, 2 сентября, и в ближайшее время трансфер будет завершен.
В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Николя Пепе не играл. Прошлый сезон он провел в аренде во французской «Ницце», за которую сыграл 28 матчей и забил восемь голов.
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