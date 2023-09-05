Ницца близка к подписанию бывшего вратаря ПСЖ

Французская «Ницца» близка к подписанию итальянского вратаря Сальваторе Сиригу, сообщает Николо Скира.

36-летний Сиригу переходит в «Ниццу» на правах свободного агента. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2024 года. На итальянца также претендовал «Лорьян».

Ранее Сальваторе Сиригу выступал за итальянские «Палермо», «Кремонезе», «Анкону», «Торино», «Дженоа», «Наполи» и «Фиорентину», французский «ПСЖ», испанские «Севилью» и «Осасуну». Последним клубом вратаря была «Фиорентина», за которую в прошлом сезоне он сыграл два матча – в одном не пропускал, в другом пропустил два гола.