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  4. Ницца близка к подписанию бывшего вратаря ПСЖ
Франция
05 сентября 2023, 13:45 | Обновлено 05 сентября 2023, 13:46
486
0

Ницца близка к подписанию бывшего вратаря ПСЖ

Сальваторе Сиригу переезжает на юг Франции

05 сентября 2023, 13:45 | Обновлено 05 сентября 2023, 13:46
486
0
Ницца близка к подписанию бывшего вратаря ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сальваторе Сиригу

Французская «Ницца» близка к подписанию итальянского вратаря Сальваторе Сиригу, сообщает Николо Скира.

36-летний Сиригу переходит в «Ниццу» на правах свободного агента. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2024 года. На итальянца также претендовал «Лорьян».

Ранее Сальваторе Сиригу выступал за итальянские «Палермо», «Кремонезе», «Анкону», «Торино», «Дженоа», «Наполи» и «Фиорентину», французский «ПСЖ», испанские «Севилью» и «Осасуну». Последним клубом вратаря была «Фиорентина», за которую в прошлом сезоне он сыграл два матча – в одном не пропускал, в другом пропустил два гола.

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Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
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Ницца Сальваторе Сиригу свободный агент трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ
Источник Николо Скира
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