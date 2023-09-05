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Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 13:06 | Обновлено 05 сентября 2023, 13:13
132
0

Минай паузу в чемпионате заполнит контрольным матчем

Клуб из Закарпатья сыграет против харьковского «Металлиста»

05 сентября 2023, 13:06 | Обновлено 05 сентября 2023, 13:13
132
0
Минай паузу в чемпионате заполнит контрольным матчем
ФК Минай

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» после трехдневного отдыха 6 сентября возобновят тренировочный процесс.

По информации нашего источника, подопечные Владимира Шарана во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ проведут 10 сентября контрольный матч с харьковским «Металлистом».

Тренерский штаб «горожан» не может не радовать то, что в лазарете находится только полузащитник Назарий Воробчак, который уже долгое время на больничном, остальные – в строю и горят желанием приложить максимум усилий для исправления турнирного положения.

Ранее главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение своих подопечных в матче 6 тура с «Шахтером» (1:4).

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Минай Минай - Металлист Металлист Харьков товарищеские матчи Назарий Воробчак
Источник Sport.ua
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