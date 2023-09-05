Минай паузу в чемпионате заполнит контрольным матчем

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» после трехдневного отдыха 6 сентября возобновят тренировочный процесс.

По информации нашего источника, подопечные Владимира Шарана во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ проведут 10 сентября контрольный матч с харьковским «Металлистом».

Тренерский штаб «горожан» не может не радовать то, что в лазарете находится только полузащитник Назарий Воробчак, который уже долгое время на больничном, остальные – в строю и горят желанием приложить максимум усилий для исправления турнирного положения.

Ранее главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение своих подопечных в матче 6 тура с «Шахтером» (1:4).