Минай паузу в чемпионате заполнит контрольным матчем
Клуб из Закарпатья сыграет против харьковского «Металлиста»
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» после трехдневного отдыха 6 сентября возобновят тренировочный процесс.
По информации нашего источника, подопечные Владимира Шарана во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ проведут 10 сентября контрольный матч с харьковским «Металлистом».
Тренерский штаб «горожан» не может не радовать то, что в лазарете находится только полузащитник Назарий Воробчак, который уже долгое время на больничном, остальные – в строю и горят желанием приложить максимум усилий для исправления турнирного положения.
Ранее главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение своих подопечных в матче 6 тура с «Шахтером» (1:4).
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