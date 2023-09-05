Динамо назвало пятерку претендентов на звание лучшего игрока августа
Киевский клуб объявил пятерку лучших футболистов клуба за прошедший месяц
Киевское «Динамо» на своем официальном телеграм-канале предложило болельщикам определить лучшего игрока команды в августе.
Выбор предлагается сделать из пятерых наиболее отличившихся футболистов – это Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Виталий Буяльский.
В течение августа киевляне провели шесть матчей, четыре из которых – в еврокубках (2 победы и 4 поражения). В них Бущан отыграл два матча на ноль, Ярмоленко забил три гола, в активе Шапаренко, Ваната и Буяльского - по одному забитому мячу.
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