Динамо назвало пятерку претендентов на звание лучшего игрока августа

Киевское «Динамо» на своем официальном телеграм-канале предложило болельщикам определить лучшего игрока команды в августе.

Выбор предлагается сделать из пятерых наиболее отличившихся футболистов – это Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Виталий Буяльский.

В течение августа киевляне провели шесть матчей, четыре из которых – в еврокубках (2 победы и 4 поражения). В них Бущан отыграл два матча на ноль, Ярмоленко забил три гола, в активе Шапаренко, Ваната и Буяльского - по одному забитому мячу.