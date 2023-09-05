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  4. Динамо назвало пятерку претендентов на звание лучшего игрока августа
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 12:42 |
399
2

Динамо назвало пятерку претендентов на звание лучшего игрока августа

Киевский клуб объявил пятерку лучших футболистов клуба за прошедший месяц

05 сентября 2023, 12:42 |
399
2
Динамо назвало пятерку претендентов на звание лучшего игрока августа
XSPORT.ua. Николай Шапаренко та Георгий Бущан

Киевское «Динамо» на своем официальном телеграм-канале предложило болельщикам определить лучшего игрока команды в августе.

Выбор предлагается сделать из пятерых наиболее отличившихся футболистов – это Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Виталий Буяльский.

В течение августа киевляне провели шесть матчей, четыре из которых – в еврокубках (2 победы и 4 поражения). В них Бущан отыграл два матча на ноль, Ярмоленко забил три гола, в активе Шапаренко, Ваната и Буяльского - по одному забитому мячу.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций Георгий Бущан Николай Шапаренко Андрей Ярмоленко Владислав Ванат Виталий Буяльский
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олег григор
Найкращий гравець після таких програшів?несмішіть людей🤬🤬🤬
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moysha
Крім Бущана ніхто більше не заслуговує.
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