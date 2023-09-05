Георгий СУДАКОВ: «Все ребята готовы, заряжены, хотят побеждать»

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о подготовке к сентябрьским матчам национальной команды.

– Чувствую себя уже намного лучше, полторы недели тренируюсь в общей группе, уже успел два раза выйти на замену. Можно сказать, что еще в процессе восстановления, но надеюсь к играм в сборной буду готов на 100%.

– Думаешь наберешь кондиции за неделю?

– Ну, еще есть неделя. Я хочу еще дополнительно после тренировок добегать все моменты. Когда как раз я не сыграл 90 минут, надо будет нагрузиться на тренировках, чтобы не было проблем физических именно во время игры.

– С тех пор, когда мы в последний раз играли с Англией, мы стали сильнее?

– Я думаю, да. В первую очередь, ментально стали сильнее, потому что одержали две подряд победы. Команда вся в сборе, все ребята готовы, заряжены, хотят побеждать и взять реванш.

– Англичане бесспорно фавориты нашей группы. Как думаешь, что станет ключевым в матче во Вроцлаве?

– Сейчас сложно говорить об этой игре. Все понимают, это невероятная сборная сейчас, топ-3 в мире. Очень сильные и качественные футболисты, но будем готовиться.

– У нас еще есть неделя подготовки. Это важный момент...

– Безусловно!