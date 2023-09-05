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  4. ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
Чемпионат мира
05 сентября 2023, 12:25 | Обновлено 05 сентября 2023, 12:28
2516
4

ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»

Голландский тренер высказался о победителе ЧМ-2022 

05 сентября 2023, 12:25 | Обновлено 05 сентября 2023, 12:28
2516
4
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Голландский специалист Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была спланированной.

Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале (3:3, пен. 4:2). В четвертьфинале аргентинская команда обыграла сборную Нидерландов под руководством ван Гала (2:2, пен. 4:3).

«На самом деле я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это все было спланировано заранее.

Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю», – сказал ван Гал.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Аргентины по футболу Луи ван Гал Лионель Месси
Источник NOS.nl
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Комментарии 4
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turist86
І тут Остапа понесло
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+2
oleg_d_76
было запланировано что голландия отыгрется на 90 +11 минуте? и что голландия не забьет пенальти?
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+2
Raien
Трошечки притягнуто за вуха, але хто взагалі буде заперечувати що судді "лагідно" ставились до Аргів? Багато рішень як то кажуть 50 на 50 було прийнято на їх користь, і це була тенденція.
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0
luceorius
  То Ван Гал теж замішаний? Інакше, чому не поламав планів у чвертьфіналі? Чи, можливо, вже хвороба настільки прогресує?
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0
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