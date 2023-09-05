ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
Голландский тренер высказался о победителе ЧМ-2022
Голландский специалист Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была спланированной.
Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале (3:3, пен. 4:2). В четвертьфинале аргентинская команда обыграла сборную Нидерландов под руководством ван Гала (2:2, пен. 4:3).
«На самом деле я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это все было спланировано заранее.
Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю», – сказал ван Гал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кахим Пэррис уйдет в аренду в неназванную команду
Президент МОК признал, что спорт и политика все же связаны