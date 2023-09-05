ОФИЦИАЛЬНО. Вингер сборной Бельгии нашел себе клуб в Аравии
Янник Феррейра Карраско перешел в «Аль-Шабаб» из «Атлетико»
Бельгийский вингер Янник Феррейра Карраско официально перешел из мадридского «Атлетико» в саудовский «Аль-Шабаб».
Сумма трансфера составляет 15 миллионов евро. 29-летний игрок подписал с клубом трехлетний контракт.
Последние 3.5 года своей карьеры игрок национальной сборной Бельгии (66 матчей и 9 голов) провел в «Атлетико». Он вернулся в команду в январе 2020 года. Сначала на правах аренды, а затем, в сентябре 2020 года, испанцы выплатили китайскому «Далянь Про» 27 миллионов евро за трансфер игрока.
В форме «матрасников» Янник провел 266 матчей, забив 47 голов и отдав 45 ассистов.
مهمـا كثـرت الأقـاويل— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 4, 2023
كاراسكو أصبح أسداً 🦁 🇧🇪 #كاراسكو_شبابي #يلا_شباب pic.twitter.com/zqJh3Iqws2
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