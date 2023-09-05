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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вингер сборной Бельгии нашел себе клуб в Аравии
Саудовская Аравия
05 сентября 2023, 12:21 |
627
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер сборной Бельгии нашел себе клуб в Аравии

Янник Феррейра Карраско перешел в «Аль-Шабаб» из «Атлетико»

05 сентября 2023, 12:21 |
627
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер сборной Бельгии нашел себе клуб в Аравии
ФК Аль-Шабаб. Янник Феррейра Карраско

Бельгийский вингер Янник Феррейра Карраско официально перешел из мадридского «Атлетико» в саудовский «Аль-Шабаб».

Сумма трансфера составляет 15 миллионов евро. 29-летний игрок подписал с клубом трехлетний контракт.

Последние 3.5 года своей карьеры игрок национальной сборной Бельгии (66 матчей и 9 голов) провел в «Атлетико». Он вернулся в команду в январе 2020 года. Сначала на правах аренды, а затем, в сентябре 2020 года, испанцы выплатили китайскому «Далянь Про» 27 миллионов евро за трансфер игрока.

В форме «матрасников» Янник провел 266 матчей, забив 47 голов и отдав 45 ассистов.

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Янник Феррейра Карраско Аль-Шабаб Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Twitter
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