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US Open
05 сентября 2023, 11:22 | Обновлено 05 сентября 2023, 12:03
383
0

Александр ЗВЕРЕВ: «Полагаю, можно сказать, что я вернулся»

Немецкий теннисист прокомментировал выход в 1/4 US Open

05 сентября 2023, 11:22 | Обновлено 05 сентября 2023, 12:03
383
0
Александр ЗВЕРЕВ: «Полагаю, можно сказать, что я вернулся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в матче 4-го круга US Open с Янником Синнером (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3) и поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Карлосом Алькарасом.

«Это был мой самый длинный матч на US Open? Да ладно? Полагаю, можно сказать, что я вернулся. Ради этого я и живу. Этим и люблю заниматься. Хотелось бы сыграть побыстрее, но в прошлом году, когда я не мог играть, именно этого мне и не хватало – играть в полвторого ночи перед полными трибунами.

Дальше Карлос? Я здесь, чтобы играть. Это то, что я люблю. Не знаю, чем закончится, но я буду играть на полную, как и всегда. Буду биться до последнего. Буду готов», — сказал Зверев в интервью на корте после матча с Синнером.

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Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер US Open 2023
Источник Reuters
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