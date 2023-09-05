Шахтер представил заявку на групповой турнир Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» презентовал список игроков, которые примут участие в поединках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

Наставник команды Патрик ван Леувен в борьбе с «Барселоной», «Порту» и «Антверпеном» будет рассчитывать на 33 подопечных:

Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков* (* – заявка по списку Б), 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*;

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Ираклий Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 46. Даниил Удод*;

Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Мироши, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук;

Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси.

Напомним, в первой игре турнира «Шахтер» 19 сентября в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион» встретиться с «Порту».