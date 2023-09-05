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Греция
05 сентября 2023, 10:54 | Обновлено 05 сентября 2023, 12:08
845
0

ОФИЦИАЛЬНО. Олимпиакос подписал бывшего форварда Манчестер Сити

Стеван Йоветич будет играть в чемпионате Греции

05 сентября 2023, 10:54 | Обновлено 05 сентября 2023, 12:08
845
0
ОФИЦИАЛЬНО. Олимпиакос подписал бывшего форварда Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Стеван Йоветич

Греческий «Олимпиакос» подписал черногорского форварда Стефана Йоветича.

33-х летний черногорец присоединился к «Олимпиакосу» на правах свободного агента. Контракт форварда с греческим клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на год.

Ранее Стефан Йоветич играл за сербский «Партизан», итальянские «Фиорентину» и «Интер», английский «Манчестер Сити», испанскую «Севилью», «Монако» из чемпионата Франции и немецкую «Герту».

В прошлом сезоне в составе «Герты» черногорский форвард сыграл 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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Источник ФК Олимпиакос
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