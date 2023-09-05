ОФИЦИАЛЬНО. Олимпиакос подписал бывшего форварда Манчестер Сити
Стеван Йоветич будет играть в чемпионате Греции
Греческий «Олимпиакос» подписал черногорского форварда Стефана Йоветича.
33-х летний черногорец присоединился к «Олимпиакосу» на правах свободного агента. Контракт форварда с греческим клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на год.
Ранее Стефан Йоветич играл за сербский «Партизан», итальянские «Фиорентину» и «Интер», английский «Манчестер Сити», испанскую «Севилью», «Монако» из чемпионата Франции и немецкую «Герту».
В прошлом сезоне в составе «Герты» черногорский форвард сыграл 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
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