ОФИЦИАЛЬНО. Олимпиакос подписал бывшего форварда Манчестер Сити

Греческий «Олимпиакос» подписал черногорского форварда Стефана Йоветича.

33-х летний черногорец присоединился к «Олимпиакосу» на правах свободного агента. Контракт форварда с греческим клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на год.

Ранее Стефан Йоветич играл за сербский «Партизан», итальянские «Фиорентину» и «Интер», английский «Манчестер Сити», испанскую «Севилью», «Монако» из чемпионата Франции и немецкую «Герту».

В прошлом сезоне в составе «Герты» черногорский форвард сыграл 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.