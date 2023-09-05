ВИДАЛЬ: «Месси годами жертвовал собой, я рад, что ЧМ покорился ему»

36-летний чилийский футболист «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«У нас c Месси завязалась отличная дружба, которая длится до сих пор, мы много общаемся. После тех лет, что я играл вместе с Месси в «Барселоне» у меня ощущение, как будто я знаю его всю жизнь.

Были более сильные команды в плане техники, но мне понравилось то, как аргентинцы показывали свой характер. Мне очень понравился чемпионат мира.

Я знаю, к чему Лео стремится в сборной. Я рад, что турнир покорился ему, потому что он жертвовал собой все эти годы, с ним многое случилось, и он сделал шаг вперед, чтобы добиться этого.

Это трофей для Южной Америки, южноамериканцы должны быть уверены в том, что они могут конкурировать с европейцами», – сказал полузащитник «Атлетико Паранаэнсе».