Поведет за собой против Украины? У Италии будет новый капитан

Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти намерен сделать бывшего игрока «Наполи» Джованни Ди Лоренцо новым капитаном национальной команды.

Об этом сообщил агент Ди Лоренцо, сославшись на разговор со Спаллетти.

Напомним, в сентябре сборная Италии проведет два матча в отборе на Евро-2024 – против команд Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября).