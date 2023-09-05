АЛЬКАРАС: «Уверен, что Беллингем будет лучшим игроком мира на своей позици»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал новоиспечённого полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема одним из лучших футболистов мира.

«Я очень рад наблюдать за его игрой в «Реале». Он великолепный, талантливый игрок, один из лучших в мире. Уверен, он станет лучшим игроком мира на своей позиции. Я просто очень, очень рад, что он в команде. Я немного поговорил с ним – он к тому же замечательный человек. Очень разносторонний парень», – приводит слова Алькараса Goal.com.

Напомним, английский футболист был признан лучшим игроком августа в Ла Лиге. 20-летний игрок мадридского клуба забил пять мячей в составе «сливочных» в прошедших четырёх играх чемпионата Испании по футболу.