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  4. АЛЬКАРАС: «Уверен, что Беллингем будет лучшим игроком мира на своей позици»
Испания
05 сентября 2023, 00:31 |
194
0

АЛЬКАРАС: «Уверен, что Беллингем будет лучшим игроком мира на своей позици»

Первая ракетка мира верит в будущее Беллингема

05 сентября 2023, 00:31 |
194
0
АЛЬКАРАС: «Уверен, что Беллингем будет лучшим игроком мира на своей позици»
Goal.com. Карлос Алькарас и Джуд Беллингем

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал новоиспечённого полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема одним из лучших футболистов мира.

«Я очень рад наблюдать за его игрой в «Реале». Он великолепный, талантливый игрок, один из лучших в мире. Уверен, он станет лучшим игроком мира на своей позиции. Я просто очень, очень рад, что он в команде. Я немного поговорил с ним – он к тому же замечательный человек. Очень разносторонний парень», – приводит слова Алькараса Goal.com.

Напомним, английский футболист был признан лучшим игроком августа в Ла Лиге. 20-летний игрок мадридского клуба забил пять мячей в составе «сливочных» в прошедших четырёх играх чемпионата Испании по футболу.

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Карлос Алькарас (теннисист) Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем
Источник Goal.com
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