МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»

22-летний украинский вингер «Челси» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик пошутил над партером по национальной команде и вратарем португальской «Бенфики» Анатолием Трубиным после первой совместной тренировки в расположении главной команды страны.

«Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь», – написал Мудрик в своем инстаграмме.

До начала 2023 года футболисты вместе играли за донецкий «Шахтер». В январе Мудрик перешел в «Челси» за 70+30 миллионов евро, а в августе «горняки» продали Трубина за 10+1 миллион в «Бенфику».