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  4. МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
Чемпионат Европы
05 сентября 2023, 00:19 | Обновлено 05 сентября 2023, 00:20
1540
1

МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»

Украинский вингер пошутил над партнером по команде

05 сентября 2023, 00:19 | Обновлено 05 сентября 2023, 00:20
1540
1
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
uaf.ua. Михаил Мудрик

22-летний украинский вингер «Челси» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик пошутил над партером по национальной команде и вратарем португальской «Бенфики» Анатолием Трубиным после первой совместной тренировки в расположении главной команды страны.

«Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь», – написал Мудрик в своем инстаграмме.

До начала 2023 года футболисты вместе играли за донецкий «Шахтер». В январе Мудрик перешел в «Челси» за 70+30 миллионов евро, а в августе «горняки» продали Трубина за 10+1 миллион в «Бенфику».

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Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Бенфика Евро-2024 Шахтер Донецк
Источник Instagram
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Андрей Залищук
за такий жарт можна і отримати в дюндель
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