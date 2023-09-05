Назарий РУСИН: «Мог остаться в Заре, если бы остался Патрик ван Леувен»

Нападающий Назарий Русин, который сменил «Зарю» на «Сандерленд», не исключил, что мог бы остаться в Украине, если бы в «Заре» остался наставник Патрик ван Леувен, а также основа команды минувшего сезона.

«Если бы в «Заре» остался Патрик ван Леувен, если бы осталась команда, то, возможно, я бы остался в «Заре» еще на год, чтобы стать чемпионами, поиграть в еврокубках. Но уйти в Англию – такой шанс может выпасть раз в жизни, было бы глупо не попробовать».

«Но у нас была очень хорошая команда. Если бы мы чуть раньше поняли все требования Патрика, то мы могли стать чемпионами, я в этом уверен. Добавить к той команде 2-3 человека – точно можно было бороться за титул», – сказал Русин.