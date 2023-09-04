Челси зимой может подписать английского форварда 

«Челси» в январе планирует приобретение нападающего «Брентфорда» Айвана Тоуни.



В январе истекает 8-месячная дисквалификация, которой Тоуни был наказан за нарушение запрета на ставки.



«Синие» уже ведут предварительную работу над трансфером 27-летнего игрока сборной Англии и надеются оформить переход Тоуни сразу, как откроется зимнее трансферное окно, но Айвану все равно придется дождаться окончания своей дисквалификации.



«Брентфорд» намерен попросить за своего бомбардира около 80 миллионов фунтов, однако в «Челси» уверены, что смогут сбить цену.