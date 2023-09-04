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  4. Челси зимой может подписать английского форварда 
Англия
04 сентября 2023, 22:46 |
673
0

Челси зимой может подписать английского форварда 

Айвен Тоуни может перебраться в другую часть Лондона 

04 сентября 2023, 22:46 |
673
0
Челси зимой может подписать английского форварда 
Getty Images/Global Images Ukraine. Айван Тоуни

«Челси» в январе планирует приобретение нападающего «Брентфорда» Айвана Тоуни.

В январе истекает 8-месячная дисквалификация, которой Тоуни был наказан за нарушение запрета на ставки.

«Синие» уже ведут предварительную работу над трансфером 27-летнего игрока сборной Англии и надеются оформить переход Тоуни сразу, как откроется зимнее трансферное окно, но Айвану все равно придется дождаться окончания своей дисквалификации.

«Брентфорд» намерен попросить за своего бомбардира около 80 миллионов фунтов, однако в «Челси» уверены, что смогут сбить цену.

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Источник Evening Standard
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