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  4. Тони КРООС рассказал, почему никогда не сыграет в Саудовской Аравии
Испания
04 сентября 2023, 22:25 |
413
0

Тони КРООС рассказал, почему никогда не сыграет в Саудовской Аравии

Полузащитник недоволен отсутствием прав человека в стране

04 сентября 2023, 22:25 |
413
0
Тони КРООС рассказал, почему никогда не сыграет в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

33-летний полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос сообщил, почему не продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

«Отсутствие прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда. Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать.

Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол, но всё дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, всё стало сложнее», – сказал Кроос.

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Источник The Mirror
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