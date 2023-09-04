Олег ДУЛУБ: «ЛНЗ в поиске квалифицированных игроков»

Главный тренер черкасчан Олег Дулуб в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал, как его подопечные заполнят сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную участием в международных матчах национальной и молодежной сборной Украины:

- После двух дней отдыха 6 сентября соберемся в Черкассах, 10-го – сыграем в Кривом Роге. ЛНЗ в постоянном поиске, мы заинтересованы в усилении квалифицированными футболистами. Правда, решили, что Назария Нича лучше отпустить в аренду, где у него будет больше игровой практики. Это позволит ему прогрессировать и вернуться в «ЛНЗ» сильнее.

С нетерпением ждем возвращения в строй Сергея Рыбалко, Евгения Банады и Максима Ковалева. У них разного характера травмы, но надеюсь, что кто-то из них сразу после возобновления чемпионата уже сможет помочь. Все они-опытные исполнители и очень нам нужны.

Работаем мы и над доукомплектованием тренерского штаба. Очень хотим видеть в наших рядах Александра Грановского, но здесь не все зависит только от нашего желания. Тем не менее, сейчас главное стабилизировать состав и игру, только при таких условиях есть шанс подняться вверх в турнирной таблице.