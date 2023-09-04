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Англия
04 сентября 2023, 22:04 | Обновлено 04 сентября 2023, 22:05
598
0

ХОЛАНД: «Сон – самая важная вещь в мире»

Звездный нападающий назвал самую важную вещь в мире

04 сентября 2023, 22:04 | Обновлено 04 сентября 2023, 22:05
598
0
ХОЛАНД: «Сон – самая важная вещь в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о самой важной вещи в мире.

«Думаю, сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном», — передает слова Daily Mail.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. 31 августа УЕФА объявила нападающего лучшим игроком сезона 2022/2023.

В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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