ХОЛАНД: «Сон – самая важная вещь в мире»

23-летний норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о самой важной вещи в мире.

«Думаю, сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном», — передает слова Daily Mail.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. 31 августа УЕФА объявила нападающего лучшим игроком сезона 2022/2023.

В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.