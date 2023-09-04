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Англия
04 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 04 сентября 2023, 22:30
379
0

Александер-Арнольд и Грилиш не сыграют против сборной Украины

Игроки исключены из заявки сборной

04 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 04 сентября 2023, 22:30
379
0
Александер-Арнольд и Грилиш не сыграют против сборной Украины
Сборная Англии. Трент Александер-Арнолд

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит ближайшие матчи сборной Англии.

Английский латераль был вызван в команду Гарета Саутгейта на матч против сборной Украины в квалификации Евро-2024 и товарищескую игру с Шотландией.

Во вчерашнем матче против «Астон Виллы» (3:0) Трент повредил заднюю поверхность бедра. Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна, но врачи «Ливерпуля» и сборной решили, что игрока стоит исключить из заявки национальной команды.

Также из заявки сборной Англии исключен полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. Он получил травму бедра и пропустил игру против «Фулхэма».

Состав национальной команды Англии пополнит защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер.

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Источник England Football
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