Александер-Арнольд и Грилиш не сыграют против сборной Украины
Игроки исключены из заявки сборной
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит ближайшие матчи сборной Англии.
Английский латераль был вызван в команду Гарета Саутгейта на матч против сборной Украины в квалификации Евро-2024 и товарищескую игру с Шотландией.
Во вчерашнем матче против «Астон Виллы» (3:0) Трент повредил заднюю поверхность бедра. Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна, но врачи «Ливерпуля» и сборной решили, что игрока стоит исключить из заявки национальной команды.
Также из заявки сборной Англии исключен полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. Он получил травму бедра и пропустил игру против «Фулхэма».
Состав национальной команды Англии пополнит защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер.
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