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  4. Коммерческий директор Интер Майами: «Месси – лучший футболист в истории»
Major League Soccer
04 сентября 2023, 21:33 |
579
0

Коммерческий директор Интер Майами: «Месси – лучший футболист в истории»

Ксавье Асенси поделился информацией как осуществлялся трансфер аргентинца

04 сентября 2023, 21:33 |
579
0
Коммерческий директор Интер Майами: «Месси – лучший футболист в истории»
Goal.com. Лионель Месси

Коммерческий директор «Интер Майами» Ксавье Асенси рассказал, как планировался трансфер Лионеля Месси в «Интер Майами».

– Когда вы начали работать над возможным подписанием Месси?

«Когда я приехал в Майами, я понял, что идея Хорхе Маса (президент и совладец клуба) в том, чтобы стать эталоном футбола в Северной Америке. И хотя футбол это бизнес, он принадлежит в первую очередь игрокам. Если внутри все в порядке, бизнес становится крупнее.

Поэтому не было лучшего актива, чем Лео Месси, который является лучшим на все времена. Я сказал об этом Масу – это был едва ли не первый наш разговор с Хорхе в конце 2020 года».

– А дальше? Когда Лео не перешел в «Барсу» в 2023 году, многие уже видели его в Саудовской Аравии.

«Когда его выгнали из «Барсы», в 2021 году, открылось окно. Если бы не это, он наверняка все еще был бы там. Но возможность была открыта, и именно здесь мы вступили в переговоры.

Затем он уехал в Париж, и до июня 2023 года ничего нельзя было сделать. Действительно, все думали про Саудовскую Аравию, но мы продолжали работать самостоятельно, планируя его приезд. Приведу факт: если присмотреться повнимательнее, то в Майами никто не играл под 10-м номером».

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Источник Marca
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