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Испания
04 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 21:16
2241
1

Стала известна зарплата Серхио Рамоса в Севилье

Испанский защитник имел куда более выгодное предложение

04 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 21:16
2241
1
Стала известна зарплата Серхио Рамоса в Севилье
ФК Севильия

37-летний испанский защитник Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты в саудовской лиге ради «Севильи».

Сегодня «Севилья» объявила о возвращении Рамоса в состав команды спустя 18 лет после его ухода из клуба. Защитник подписал контракт на 1 сезон.

По информации Фабрицио Романо, за год в испанском клубе футболист заработает немногим больше 1 миллиона евро. В случае перехода в Саудовскую Аравию его доход был бы почти в 15 раз выше – предложение Рамосу делал саудовский «Аль-Иттихад».

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Севилья трансферы Серхио Рамос трансферы Ла Лиги Аль-Иттихад Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Serhii P.
для Рамоса честь та гонор важливіші
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