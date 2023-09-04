Стала известна зарплата Серхио Рамоса в Севилье
Испанский защитник имел куда более выгодное предложение
37-летний испанский защитник Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты в саудовской лиге ради «Севильи».
Сегодня «Севилья» объявила о возвращении Рамоса в состав команды спустя 18 лет после его ухода из клуба. Защитник подписал контракт на 1 сезон.
По информации Фабрицио Романо, за год в испанском клубе футболист заработает немногим больше 1 миллиона евро. В случае перехода в Саудовскую Аравию его доход был бы почти в 15 раз выше – предложение Рамосу делал саудовский «Аль-Иттихад».
Sergio Ramos, unveiled as new Sevilla player on salary bit higher than €1m net — almost 15 times less than he’d have earned in Saudi. 🔴⚪️🤝🏻 #SevillaFC pic.twitter.com/gc1dJoVc9j— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023
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