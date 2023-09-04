Украина. Премьер лига04 сентября 2023, 20:45 |
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Хавбек Шахтера: «Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее»
Дмитрий Крыськив рассказал о тренировках ван Леувена
04 сентября 2023, 20:45 |
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Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив рассказал о том, что тренировки при новом наставнике Патрике ван Леувене значительно отличаются от того, что было при Игоре Йовичевиче.
«Есть изменения в сравнении с прошлым сезоном. Тренировки стали намного сложнее. Много бегаем, с мячом и без меча. Много прессингуем, много работаем. Надеюсь, скоро будет результат».
«Новое – то, что намного сложнее, безумный темп начинается уже с тренировочного процесса. Мы привыкаем к этому темпу постепенно», – сказал Крыськив.
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