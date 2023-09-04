Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Шахтера: «Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 20:45 |
227
1

Хавбек Шахтера: «Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее»

Дмитрий Крыськив рассказал о тренировках ван Леувена

04 сентября 2023, 20:45 |
227
1
Хавбек Шахтера: «Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее»
Шахтер. Дмитрий Крыськив

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив рассказал о том, что тренировки при новом наставнике Патрике ван Леувене значительно отличаются от того, что было при Игоре Йовичевиче.

«Есть изменения в сравнении с прошлым сезоном. Тренировки стали намного сложнее. Много бегаем, с мячом и без меча. Много прессингуем, много работаем. Надеюсь, скоро будет результат».

«Новое – то, что намного сложнее, безумный темп начинается уже с тренировочного процесса. Мы привыкаем к этому темпу постепенно», – сказал Крыськив.

По теме:
Юрий БЕРЕЗА: «Пихаленок не продается»
Днепр-1 возвращается домой из Ужгорода
Журналист: «Динамо рассматривало подписание Бабогло»
Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 03 сентября 2023, 23:45 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвовали 24 сборные, среди которых и Украина

Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Бокс | 04 сентября 2023, 10:43 7
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою

Винченцо Анцалоне наглухо нокаутировал соперника

Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Футбол | 04.09.2023, 16:20
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос вернулся в Севилью
Футбол | 04.09.2023, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос вернулся в Севилью
ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос вернулся в Севилью
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 03.09.2023, 23:35
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
как я и предполагал, он из них делает Динамо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
03.09.2023, 12:56 10
Теннис
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
02.09.2023, 21:59 1
Бокс
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
02.09.2023, 16:02 3
Теннис
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
03.09.2023, 16:56 21
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
03.09.2023, 23:12 11
Футбол
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
03.09.2023, 20:40 18
Футбол
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем