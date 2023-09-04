Хавбек Шахтера: «Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее»

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив рассказал о том, что тренировки при новом наставнике Патрике ван Леувене значительно отличаются от того, что было при Игоре Йовичевиче.

«Есть изменения в сравнении с прошлым сезоном. Тренировки стали намного сложнее. Много бегаем, с мячом и без меча. Много прессингуем, много работаем. Надеюсь, скоро будет результат».

«Новое – то, что намного сложнее, безумный темп начинается уже с тренировочного процесса. Мы привыкаем к этому темпу постепенно», – сказал Крыськив.