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  4. ПСЖ о словах Неймара про ад: «Не комментируем, у нас есть достоинство»
Франция
04 сентября 2023, 20:29 |
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0

ПСЖ о словах Неймара про ад: «Не комментируем, у нас есть достоинство»

Парижский клуб прокомментировал недавний комментарий бразильца

04 сентября 2023, 20:29 |
450
0
ПСЖ о словах Неймара про ад: «Не комментируем, у нас есть достоинство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Во французском «ПСЖ» отреагировали на слова бывшего игрока клуба Неймара об аде в команде для Лионеля Месси.

Напомним, ранее Неймар сравнил время, которое они с Месси провели в «ПСЖ», с адом: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал».

«Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство. Любопытно, что оба игрока хотели остаться в «ПСЖ», – заявили представители клуба.

15 августа 2023 года Неймар подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль».

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Неймар Аль-Хиляль ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник RMC Sport
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