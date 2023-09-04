ПСЖ о словах Неймара про ад: «Не комментируем, у нас есть достоинство»

Во французском «ПСЖ» отреагировали на слова бывшего игрока клуба Неймара об аде в команде для Лионеля Месси.

Напомним, ранее Неймар сравнил время, которое они с Месси провели в «ПСЖ», с адом: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал».

«Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство. Любопытно, что оба игрока хотели остаться в «ПСЖ», – заявили представители клуба.

15 августа 2023 года Неймар подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль».