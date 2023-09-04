В Европе недовольны. В Саудовской Аравии назвали день трансферного дедлайна

Федерация футбола Саудовской Аравии подтвердила, что трансферный дедлайн в чемпионате наступает 7 сентября, что не очень радует европейские клубы.

Ранее ряд клубов АПЛ обращались к ФИФА, чтобы трансферный дедлайн в Саудовской Аравии совпадал с европейским (1 сентября) и команды не теряли игроков после того, как у них уже нет возможности подписывать новичков.

Однако в Саудовской Аравии решили не переносить дедлайн на 1 сентября.