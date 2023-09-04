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  4. В Европе недовольны. В Саудовской Аравии назвали день трансферного дедлайна
Англия
04 сентября 2023, 20:11 |
1146
0

В Европе недовольны. В Саудовской Аравии назвали день трансферного дедлайна

В Европе не очень рады такой ситуации

04 сентября 2023, 20:11 |
1146
0
В Европе недовольны. В Саудовской Аравии назвали день трансферного дедлайна
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Саудовской Аравии подтвердила, что трансферный дедлайн в чемпионате наступает 7 сентября, что не очень радует европейские клубы.

Ранее ряд клубов АПЛ обращались к ФИФА, чтобы трансферный дедлайн в Саудовской Аравии совпадал с европейским (1 сентября) и команды не теряли игроков после того, как у них уже нет возможности подписывать новичков.

Однако в Саудовской Аравии решили не переносить дедлайн на 1 сентября.

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Источник Sky Sports
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