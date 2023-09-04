Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в рамках одного из спонсорских проектов согласился пройти проверку на детекторе лжи. Игрока спрашивали о его достижениях.

– Выиграет ли когда-нибудь Португалия чемпионат мира?

– Да (детектор показал, что Роналду в это не верит).



– АПЛ – сложнейший в мире чемпионат?

– Да (детектор показал, что Роналду сказал правду).



– Кто-нибудь побьет твой рекорд по голам (850 за карьеру) в течение твоей жизни?

– Нет (детектор показал, что Роналду верит в это).

– Являешься ли ты величайшим бомбардиром в истории футбола?

– Да (детектор показал, что Роналду верит в это).