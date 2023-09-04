Проверка на детекторе лжи. Роналду считает себя величайшим бомбардиром
Игрок согласился отвечать с детектором лжи
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в рамках одного из спонсорских проектов согласился пройти проверку на детекторе лжи. Игрока спрашивали о его достижениях.
– Выиграет ли когда-нибудь Португалия чемпионат мира?
– Да (детектор показал, что Роналду в это не верит).
– АПЛ – сложнейший в мире чемпионат?
– Да (детектор показал, что Роналду сказал правду).
– Кто-нибудь побьет твой рекорд по голам (850 за карьеру) в течение твоей жизни?
– Нет (детектор показал, что Роналду верит в это).
– Являешься ли ты величайшим бомбардиром в истории футбола?
– Да (детектор показал, что Роналду верит в это).
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00_or_more_goals . Всяких "бомбардирів", які не грали на серйозному рівні, а наколотили багато голів в своїх регіональних лігах до уваги не беремо, типу Ервін Хельмхен, або Йозеф Біцан.