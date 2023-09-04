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04 сентября 2023, 19:50 | Обновлено 04 сентября 2023, 20:17
1082
5

Проверка на детекторе лжи. Роналду считает себя величайшим бомбардиром

Игрок согласился отвечать с детектором лжи

04 сентября 2023, 19:50 | Обновлено 04 сентября 2023, 20:17
1082
5
Проверка на детекторе лжи. Роналду считает себя величайшим бомбардиром
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в рамках одного из спонсорских проектов согласился пройти проверку на детекторе лжи. Игрока спрашивали о его достижениях.

– Выиграет ли когда-нибудь Португалия чемпионат мира?
– Да (детектор показал, что Роналду в это не верит).

– АПЛ сложнейший в мире чемпионат?
Да (детектор показал, что Роналду сказал правду).

– Кто-нибудь побьет твой рекорд по голам (850 за карьеру) в течение твоей жизни?
– Нет (детектор показал, что Роналду верит в это).

– Являешься ли ты величайшим бомбардиром в истории футбола?
– Да (детектор показал, что Роналду верит в это).

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Криштиану Роналду
Источник YouTube
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Комментарии 5
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Serhii P.
Роналду - найкращий бомбардир в історії футболу і це офіційний факт, див. Вікіпедію:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_footballers_with_5
00_or_more_goals . Всяких "бомбардирів", які не грали на серйозному рівні, а наколотили багато голів в своїх регіональних лігах до уваги не беремо, типу Ервін Хельмхен, або Йозеф Біцан.
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+3
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vazazh
Дебил - он и в португалии дебил. А это явныйдебил с завышенным самомнением. Ну такой себе маленький Наполеон - место - в палате № 6. С ним давно все ясно.
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-8
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