Днепр-1 возвращается домой из Ужгорода

Как стало известно Sport.ua, 8 сентября футболисты «Днепра-1» после длительного перерыва проведут первую тренировку на своей клубной базе.

После провального выступления днепрян в еврокубках исчезла необходимость базироваться в Ужгороде, что позволяло ощутимо уменьшить проблемы с логистикой. Поэтому было принято решение вернуться домой.

По информации нашего источника, во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ вызванной участием национальной и молодежной сборной Украины в международных поединках футболистов «Днепра-1» продолжит тренировать Валерий Городов.

Все ли легионеры дадут согласие выступать за «Днепр-1» после возвращения в Днепр, станет известно в ближайшее время.