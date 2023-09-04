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Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 19:18 | Обновлено 04 сентября 2023, 19:28
1554
1

Днепр-1 возвращается домой из Ужгорода

Днепряне снова будут в родном городе

04 сентября 2023, 19:18 | Обновлено 04 сентября 2023, 19:28
1554
1
Днепр-1 возвращается домой из Ужгорода
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, 8 сентября футболисты «Днепра-1» после длительного перерыва проведут первую тренировку на своей клубной базе.

После провального выступления днепрян в еврокубках исчезла необходимость базироваться в Ужгороде, что позволяло ощутимо уменьшить проблемы с логистикой. Поэтому было принято решение вернуться домой.

По информации нашего источника, во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ вызванной участием национальной и молодежной сборной Украины в международных поединках футболистов «Днепра-1» продолжит тренировать Валерий Городов.

Все ли легионеры дадут согласие выступать за «Днепр-1» после возвращения в Днепр, станет известно в ближайшее время.

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Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Валерий Городов инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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sheva
Клуб з адекватним менеджментом, звільнив Кучера після 1 матчу з Славією, там якраз було видно на що здатна дана команда, а заміна повинно було шукати після провального 2 кола, коли стало ясно, що вигрібав Кучер на заслугах попередника. Але для чого когось шукати наперед, краще без тренера грати самі важливі💲матчі в сезоні, краще в Ужгороді провести підготовку до кваліф.ЛЧ, спаринг партнери ж є: Минай, Хуст і т.д.
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