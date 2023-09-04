Днепр-1 возвращается домой из Ужгорода
Днепряне снова будут в родном городе
Как стало известно Sport.ua, 8 сентября футболисты «Днепра-1» после длительного перерыва проведут первую тренировку на своей клубной базе.
После провального выступления днепрян в еврокубках исчезла необходимость базироваться в Ужгороде, что позволяло ощутимо уменьшить проблемы с логистикой. Поэтому было принято решение вернуться домой.
По информации нашего источника, во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ вызванной участием национальной и молодежной сборной Украины в международных поединках футболистов «Днепра-1» продолжит тренировать Валерий Городов.
Все ли легионеры дадут согласие выступать за «Днепр-1» после возвращения в Днепр, станет известно в ближайшее время.
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