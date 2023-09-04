РУСИН: «У меня плохой английский, команда готова предоставить переводчика»
Новичок «Сандерленда» рассказал, что плохо владеет английским
Новоиспеченный новичок «Сандерленда» Назарий Русин рассказал о ситуации с изучением английского языка в новом клубе.
«У меня не идеальный английский язык, скажу, что даже плохой. Я уже должен его учить. «Сандерленд» готов предоставить мне переводчика в первый месяц, чтобы мне было лучше. В «Сандерленде» в молодежной команде играет украинский футболист Тимур Тутеров, он поможет мне с адаптацией», — сказал Русин.
Напомним, 1 сентября английский «Сандерленд» официально подтвердил трансфер украинского нападающего «Зари» Назария Русина.
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