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  4. РУСИН: «У меня плохой английский, команда готова предоставить переводчика»
Англия
04 сентября 2023, 19:13 |
316
0

РУСИН: «У меня плохой английский, команда готова предоставить переводчика»

Новичок «Сандерленда» рассказал, что плохо владеет английским

04 сентября 2023, 19:13 |
316
0
РУСИН: «У меня плохой английский, команда готова предоставить переводчика»
ФК Заря. Назарий Русин

Новоиспеченный новичок «Сандерленда» Назарий Русин рассказал о ситуации с изучением английского языка в новом клубе.

«У меня не идеальный английский язык, скажу, что даже плохой. Я уже должен его учить. «Сандерленд» готов предоставить мне переводчика в первый месяц, чтобы мне было лучше. В «Сандерленде» в молодежной команде играет украинский футболист Тимур Тутеров, он поможет мне с адаптацией», — сказал Русин.

Напомним, 1 сентября английский «Сандерленд» официально подтвердил трансфер украинского нападающего «Зари» Назария Русина.

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Назарий Русин Сандерленд Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Тимур Тутеров
Источник Профутбол Digital
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