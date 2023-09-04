Журналист: «Динамо рассматривало подписание Бабогло»

Журналист Виктор Вацко рассказал, какие клубы проявляли интерес к новоиспеченному защитнику «Карпат» 24-летнему Владиславу Бабогло.

«К Бабогло был интерес на протяжении всего лета. Им очень серьезно интересовался «Кривбасс», был интерес из Бельгии. Его, насколько я знаю, рассматривало киевское «Динамо». То есть он был в каких-то списках «Динамо», думавшего о центральном защитнике. Если это знаю я, это не было какой-то тайной для руководства его команды», – сказал Вацко.

Напомним, 30 августа стало официально известно о переходе Владислава Бабогло из «Александрии» во львовские «Карпаты» за 585 тысяч евро.