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Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 18:53 | Обновлено 04 сентября 2023, 19:06
599
1

Журналист: «Динамо рассматривало подписание Бабогло»

Киевляне могли подписать новичка «Карпат»

04 сентября 2023, 18:53 | Обновлено 04 сентября 2023, 19:06
599
1
Журналист: «Динамо рассматривало подписание Бабогло»
ФК Карпати. Владислав Бабогло

Журналист Виктор Вацко рассказал, какие клубы проявляли интерес к новоиспеченному защитнику «Карпат» 24-летнему Владиславу Бабогло.

«К Бабогло был интерес на протяжении всего лета. Им очень серьезно интересовался «Кривбасс», был интерес из Бельгии. Его, насколько я знаю, рассматривало киевское «Динамо». То есть он был в каких-то списках «Динамо», думавшего о центральном защитнике. Если это знаю я, это не было какой-то тайной для руководства его команды», – сказал Вацко.

Напомним, 30 августа стало официально известно о переходе Владислава Бабогло из «Александрии» во львовские «Карпаты» за 585 тысяч евро.

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Карпаты Львов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко Владислав Бабогло трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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Gargantua
какой ужас и позор
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