Назарий РУСИН: «Год назад даже не думал, что окажусь в английской команде»

Форвард Назарий Русин оценил свой переход в «Сандерленд», надеясь попробовать свои силы в чемпионате Англии.

«В Сандерленде» меня видят на нескольких позициях – слева, справа и в нападении. Могу там сыграть. Это плюс для меня, что столько позиций. Мне захотелось посмотреть и попробовать, какой там в Англии футбол. Еще год назад даже не думал, что могу оказаться в английской команде. Хочу попробовать свои силы здесь».

«Для меня еще это большой шаг вперед. Мечтаю сыграть на стадионе Анфилд, потому что поддерживаю «Ливерпуль», – сказал Русин.

Игрок пока не дебютировал в новой команде.