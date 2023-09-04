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  4. Назарий РУСИН: «Год назад даже не думал, что окажусь в английской команде»
Англия
04 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 04 сентября 2023, 19:22
693
4

Назарий РУСИН: «Год назад даже не думал, что окажусь в английской команде»

Форвард надеется показать себя

04 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 04 сентября 2023, 19:22
693
4
Назарий РУСИН: «Год назад даже не думал, что окажусь в английской команде»
УАФ. Назарий Русин

Форвард Назарий Русин оценил свой переход в «Сандерленд», надеясь попробовать свои силы в чемпионате Англии.

«В Сандерленде» меня видят на нескольких позициях – слева, справа и в нападении. Могу там сыграть. Это плюс для меня, что столько позиций. Мне захотелось посмотреть и попробовать, какой там в Англии футбол. Еще год назад даже не думал, что могу оказаться в английской команде. Хочу попробовать свои силы здесь».

«Для меня еще это большой шаг вперед. Мечтаю сыграть на стадионе Анфилд, потому что поддерживаю «Ливерпуль», – сказал Русин.

Игрок пока не дебютировал в новой команде.

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Назарий Русин Сандерленд
Источник YouTube
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Комментарии 4
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Iigor6583
Що ж він там буде робити, в цьому АПЛ. Та там потрібно орати землю, а не говорити "добрий день".
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-1
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Пінгвін Антарктичний
Ліверпуль підтримує? То як він буде грати проти нього? Побіжить з м'ячем в свої ворота?
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