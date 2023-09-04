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Украина. Первая лига
04 сентября 2023, 17:58 | Обновлено 04 сентября 2023, 18:03
1947
2

Агент пригрозил Маркевичу судом

Андрей Билейчук обвинил тренера в неправдивой информации

04 сентября 2023, 17:58 | Обновлено 04 сентября 2023, 18:03
1947
2
Агент пригрозил Маркевичу судом
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Футбольный агент Андрей Билейчук высказался о словах наставника львовских «Карпат» Мирона Маркевича относительно истории с подписанием голкипера Владислава Рыбака из «Металлиста».

Тренер, как известно, не так давно заявил, что переходу Рыбака в «Карпаты» помешал агент ФИФА Андрей Билейчук, который запросил отступные, будто речь шла о голкипере европейской топ-команды.

«Билейчук уже не впервые своими непомерными прихотями препятствует «Карпатам» в селекционной работе», – заявил среди прочего Мирон Маркевич.

Андрей Билейчук в ответ заявил, что, согласно действующему законодательству Украины, будет требовать от Маркевича через суд компенсации за причиненный моральный ущерб.

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Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко
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Первая лига Украины Карпаты Львов Мирон Маркевич
Источник Футбол 24
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Serhii P.
Може міцно поцілувати Марковича а стару дупу ))
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dudigo78
Клоун
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