Агент пригрозил Маркевичу судом

Футбольный агент Андрей Билейчук высказался о словах наставника львовских «Карпат» Мирона Маркевича относительно истории с подписанием голкипера Владислава Рыбака из «Металлиста».

Тренер, как известно, не так давно заявил, что переходу Рыбака в «Карпаты» помешал агент ФИФА Андрей Билейчук, который запросил отступные, будто речь шла о голкипере европейской топ-команды.

«Билейчук уже не впервые своими непомерными прихотями препятствует «Карпатам» в селекционной работе», – заявил среди прочего Мирон Маркевич.

Андрей Билейчук в ответ заявил, что, согласно действующему законодательству Украины, будет требовать от Маркевича через суд компенсации за причиненный моральный ущерб.