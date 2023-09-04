Партнер Зинченко в шаге от перехода в Бешикташ
Николя Пепе уже проходит медосмотр
Правый вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе скоро присоединится к турецкому «Бешикташу», сообщает издание L'Equipe.
Игрок уже улетел в Париж для того, чтобы пройти медосмотр. Раньше ивуариец получал предложение от турецкого клуба, но решил отказаться. Сейчас, когда трансферное окно в большинстве чемпионатов уже закрыто, у него не остается выбора, кроме как присоединиться к до сих пор заинтересованному в нем «Бешикташу».
Напомним, за «Арсенал» также выступает украинец Александр Зинченко.
Прошлый сезон Николя Пепе провел в аренде в «Ницце». На его счету 27 матчей за клуб, в которых он отличился 8 голами.
Après avoir refusé une première fois de rejoindre le club turc, Nicolas Pépé va finalement bien rejoindre Besiktas.https://t.co/8UHnGQDiRY pic.twitter.com/juoKW1GQSK— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2023
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