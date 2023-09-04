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  4. Партнер Зинченко в шаге от перехода в Бешикташ
Англия
04 сентября 2023, 18:03 |
756
0

Партнер Зинченко в шаге от перехода в Бешикташ

Николя Пепе уже проходит медосмотр

04 сентября 2023, 18:03 |
756
0
Партнер Зинченко в шаге от перехода в Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Пепе

Правый вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе скоро присоединится к турецкому «Бешикташу», сообщает издание L'Equipe.

Игрок уже улетел в Париж для того, чтобы пройти медосмотр. Раньше ивуариец получал предложение от турецкого клуба, но решил отказаться. Сейчас, когда трансферное окно в большинстве чемпионатов уже закрыто, у него не остается выбора, кроме как присоединиться к до сих пор заинтересованному в нем «Бешикташу».

Напомним, за «Арсенал» также выступает украинец Александр Зинченко.

Прошлый сезон Николя Пепе провел в аренде в «Ницце». На его счету 27 матчей за клуб, в которых он отличился 8 голами.

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Николя Пепе Бешикташ Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Александр Зинченко
Источник L'Equipe
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