Партнер Зинченко в шаге от перехода в Бешикташ

Правый вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе скоро присоединится к турецкому «Бешикташу», сообщает издание L'Equipe.

Игрок уже улетел в Париж для того, чтобы пройти медосмотр. Раньше ивуариец получал предложение от турецкого клуба, но решил отказаться. Сейчас, когда трансферное окно в большинстве чемпионатов уже закрыто, у него не остается выбора, кроме как присоединиться к до сих пор заинтересованному в нем «Бешикташу».

Напомним, за «Арсенал» также выступает украинец Александр Зинченко.

Прошлый сезон Николя Пепе провел в аренде в «Ницце». На его счету 27 матчей за клуб, в которых он отличился 8 голами.