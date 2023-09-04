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Украина. Первая лига
04 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 04 сентября 2023, 17:49
282
0

Стало известно, кто будет помощником Мельгосы в молодежной сборной Украины

Команда при новом тренере начала подготовку к ближайшим играх

04 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 04 сентября 2023, 17:49
282
0
Стало известно, кто будет помощником Мельгосы в молодежной сборной Украины
ФК Динамо Киев. Унаи Мельгоса

Как стало известно Sport.ua ассистентом нового главного тренера молодежной сборной Украины по футболу, испанского специалиста Унаи Мельгосы, будет Виталий Рева, который входил в тренерский штаб предыдущего рулевого Руслана Ротаня.

Сегодня в словацком городе Попраде наша «молодежная» начала подготовку к контрольному поединку со сверстниками из Германии, который пройдет 8 сентября в Саарбрюкене и отборочному матчу чемпионата Европы с Северной Ирландией (12 сентября, Попрад).

Кроме североирландцев нашими соперниками в подгруппе F также будут футболисты Англии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга.

В финальной части ЧЕ-2025 (U-21) будут выступать 16 сборных: Словакия, как хозяин и еще 15 участников, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей подгрупп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф).

Напомним, что на сентябрьский сбор в Словакию Унаи Мельгоса вызвал 23-х игроков.

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Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 инсайд Виталий Рева
Источник Sport.ua
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