Вулверхэмптон летом интересовался Цыганковым
Хавбек «Жироны» и сборной Украины находится на радаре «волков»
Как стало известно Sport.ua, летом клуб АПЛ «Вулверхэмптон» интересовался полузащитником «Жироны» Виктором Цыганковым. Представителям английского клуба понравилась быстрая адаптация Цыганкова в Испании, знание английского языка, умение сыграть на нескольких позициях и успешная игра за сборную Украины в июне 2023 года.
Однако «Жирона» пока не готова рассматривать трансфер украинского легионера. Каталонцы планируют продать Цыганкову не раньше лета следующего года. За текущий сезон цена игрока должна существенно вырасти. По нашей информации, испанский клуб планирует получить за игрока не менее 30-40 млн евро.
Смысла продавать за меньшие деньги нет, потому что 50 процентов прав на игрока принадлежат киевскому «Динамо». После потенциального трансфера деньги будут разделены пополам без учета 5 млн. евро, которые заплатила «Жирона» за игрока в начале 2023 года.
В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за «Жирону» 4 матча в Примере, в которых сделал 1 голевую передачу.
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