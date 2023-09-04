Назван клуб, в который перейдет Кахим Пэррис
Игрока сборной Ямайки арендует азербайджанский «Сабах»
Правый вингер киевского «Динамо» Кахим Перрис на правах аренды с опцией выкупа присоединится к азербайджанскому «Сабаху», сообщает ТаТоТаке.
Ранее появлялась информация про то, что игрок покинет клуб уже сегодня, но конкретного направления источник не называл.
Кахим присоединился к «Динамо» в сентябре 2022 года и с тех пор провел 15 матчей за клуб, отличившись 3 ассистами. Киевляне приобрели его из словенского «Копера», заплатив 1 миллион евро. За год пребывания в столичном клубе его трансферная стоимость на Transfermarkt упала с 800 тысяч евро до 700 тысяч евро.
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