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Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 16:54 |
1270
3

Назван клуб, в который перейдет Кахим Пэррис

Игрока сборной Ямайки арендует азербайджанский «Сабах»

04 сентября 2023, 16:54 |
1270
3
Назван клуб, в который перейдет Кахим Пэррис
ФК Динамо Киев. Кахим Пэррис

Правый вингер киевского «Динамо» Кахим Перрис на правах аренды с опцией выкупа присоединится к азербайджанскому «Сабаху», сообщает ТаТоТаке.

Ранее появлялась информация про то, что игрок покинет клуб уже сегодня, но конкретного направления источник не называл.

Кахим присоединился к «Динамо» в сентябре 2022 года и с тех пор провел 15 матчей за клуб, отличившись 3 ассистами. Киевляне приобрели его из словенского «Копера», заплатив 1 миллион евро. За год пребывания в столичном клубе его трансферная стоимость на Transfermarkt упала с 800 тысяч евро до 700 тысяч евро.

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Кахим Пэррис Сабах Баку Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Азербайджана по футболу аренда игрока ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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sheva
Дати один лям за такого бездаря. Так за 2 можна по клубах західних сусідів хорошого захисника знайти. Хто займається трансферами в даному клубі? Це фіаско. 
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