Дебютант Первой лиги расстался с пятым футболистом со старта сезона

Как стало известно Sport.ua, семейные обстоятельства побудили правого защитника Ивана Петрука к переговорам о разрыве контракта с «Хустом». Стороны пришли к обоюдному согласию, и футболист вернулся в родную Винницу.

В составе «Хуста» 34-летний Петрук успел провести 3 матча в чемпионате Первой лиги и 1 — в Кубке Украины.

Ранее защитник выступал в Украине за «Арсенал-Киевщину» и винницкую «Ниву». Кроме того, он поиграл в Молдове, Португалии, а в Словакии сменил аж пять клубов.

Таким образом, со старта сезона «Хуст» покинули уже пять игроков. До Петрука из команды ушли вингер Михаил Фляшко, нападающие Василий и Петр Луцивы, а также вратарь Арсен Белименко.

«Хуст» после воскресной победы над «Подольем» (2:1) поднялся с последнего места в группе А на восьмую строчку турнирной таблицы.

В следующем туре команда Владимира Цыткина отправится в гости к одному из лидеров — «Ниве» из Бузовой. Матч в Буче состоится в воскресенье, 10 сентября.