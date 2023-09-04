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Украина. Первая лига
04 сентября 2023, 16:13 |
257
0

Дебютант Первой лиги расстался с пятым футболистом со старта сезона

Очередная кадровая потеря у «Хуста»

04 сентября 2023, 16:13 |
257
0
Дебютант Первой лиги расстался с пятым футболистом со старта сезона

Как стало известно Sport.ua, семейные обстоятельства побудили правого защитника Ивана Петрука к переговорам о разрыве контракта с «Хустом». Стороны пришли к обоюдному согласию, и футболист вернулся в родную Винницу.

В составе «Хуста» 34-летний Петрук успел провести 3 матча в чемпионате Первой лиги и 1 — в Кубке Украины.

Ранее защитник выступал в Украине за «Арсенал-Киевщину» и винницкую «Ниву». Кроме того, он поиграл в Молдове, Португалии, а в Словакии сменил аж пять клубов.

Таким образом, со старта сезона «Хуст» покинули уже пять игроков. До Петрука из команды ушли вингер Михаил Фляшко, нападающие Василий и Петр Луцивы, а также вратарь Арсен Белименко.

«Хуст» после воскресной победы над «Подольем» (2:1) поднялся с последнего места в группе А на восьмую строчку турнирной таблицы.

В следующем туре команда Владимира Цыткина отправится в гости к одному из лидеров — «Ниве» из Бузовой. Матч в Буче состоится в воскресенье, 10 сентября.

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Хуст инсайд Иван Петрук
Источник Sport.ua
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