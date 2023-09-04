Егор НАЗАРИНА: «Как показывает опыт, в футболе не всегда побеждает фаворит»

Игрок «Шахтера» и дебютант национальной сборной Украины Егор Назарина рассказал о подготовке к сентябрьским матчам против Англии и Италии.

– Очень рад своему дебютному вызову в национальную сборную. Для меня это большая честь и гордость представлять Украину, представлять эту эмблему. В это время так точно. Поэтому я очень рад быть здесь.

– С Сергеем Станиславовичем кое-что переговорил? Возможно, что-то он сказал тебе?

– Нет, разговора с главным тренером еще не было. Но я думаю, что все впереди.

– Чего ожидаешь от сборной?

– Ожидаю, как и все – положительного результата в этих двух матчах.

– Как тебе газон и условия здесь? Приехали сегодня в Тшебницу.

– Все хорошо, все рады прибыть в лагерь национальной сборной. Все рады друг друга видеть, поэтому с позитивом работаем и готовимся к важным матчам.

– Впереди у нас целая неделя интенсивной подготовки к матчам против Италии и Англии. Наверняка, будет непросто работать. Как ты ожидаешь?

– Конечно, мы же готовимся к важным матчам, поэтому работа будет нелегкой. Будем готовиться, и надеюсь, все будет хорошо.

– Относительно нашего первого соперника – сборной Англии. Эта команда – один из фаворитов. Какого ты мнения об этих игроках?

– Как показывает опыт, в футболе не всегда побеждают фавориты. Поэтому мы будем верить в себя и в положительный результат.

– Каждый раз добраться на зарубежный сбор – это длительная дорога, это утомительно. Как ты и твои коллеги по команде перенесли эту дорогу?

– Ты понимаешь, куда ты едешь. Ты едешь в национальную сборную, поэтому дорога отходит на второй план.