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Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 14:49 |
825
1

Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб

Кахим Пэррис уйдет в аренду в неназванную команду

04 сентября 2023, 14:49 |
825
1
Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб
ФК Динамо Киев. Кахим Пэррис

Правый вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис с вероятностью 99% сегодня покинет команду, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Речь идет не о полноценном трансфере, а только об аренде. В комментариях инсайдер указал, что направление аренды – турецко-азербайджанское.

23-летний игрок национальной сборной Ямайки в этом сезоне провел на поле всего 14 минут – вышел на замену во втором матче квалификации Лиги конференций против «Ариса». В общей сложности на его счету 15 матчей за «Динамо», в которых он отличился 3 ассистами.

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Источник Telegram
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Gargantua
в конце минувшего сезона был одним из лучших. 
а у Луческу опять глухо на банку
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