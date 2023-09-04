Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб

Правый вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис с вероятностью 99% сегодня покинет команду, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Речь идет не о полноценном трансфере, а только об аренде. В комментариях инсайдер указал, что направление аренды – турецко-азербайджанское.

23-летний игрок национальной сборной Ямайки в этом сезоне провел на поле всего 14 минут – вышел на замену во втором матче квалификации Лиги конференций против «Ариса». В общей сложности на его счету 15 матчей за «Динамо», в которых он отличился 3 ассистами.