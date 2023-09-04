Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 6-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 3-й раз подряд берет верх над «Минаем» (мячи 9-2). При этом горняки наносят 4-й разгром закарпатцам.

Общая голевая серия оранжево-черных достигает 35 игр, а на чужих полях - 24-х.

50-й матч за «Шахтер» в чемпионатах Украины проводит Данила Сикан.

Николай Матвиенко становится автором 10-го гола дончан в гостях у «Миная».

«Ворскла» одерживает 3-ю победу кряду (мячи 5-2).

Безничейная серия полтавчан достигает 12 игр (+8-4), а голевая - 10.

Бело-зеленые реализовывают 5-й пенальти подряд.

«Александрия» проводит 60-й безголевой матч в гостях.

Черно-желто-зеленые обходятся без голов 300 минут кряду.

«Кривбасс» одерживает первую с 12 мая 2013 года крупную победу в УПЛ, а на чужих полях - с 20 марта 2010-го.

Криворожцы празднуют 5-ю крупную викторию в гостях, а ковалевцы терпят 5-е крупное поражение дома.

Первый гол Максима Задераки становится 50-м для гостей в сезоне-2023/24.

«Колос» обходится без ничьих в родных стенах 14 игр кряду (+5-9).

«Днепр-1», проведший 10-й безголевой матч в родных стенах, прерывает свою домашнюю забивную серию, которая составила 9 игр. Последний раз днепряне не смогли пробить защиту гостей 12 марта 2023 года - 0:1 с «Динамо».

СК Днепр-1. Валерий Городов (слева)

Валерий Городов проводит первый матч в УПЛ после перерыва в 15 лет 109 дней. Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только три тренера - Богдан Блавацкий, Юрий Калитвинцев и Александр Томах.

100-й раз выходит на поле в рядах украинских клубов Богдан Леднев (ЧУ - 72, КУ - 8, ЕК - 19).

ЛНЗ подписывает первую мировую в элитном дивизионе.

Олег Дулуб становится вторым зарубежным тренером после Николая Костова, работавшим с четырьмя клубами УПЛ.

Сергей Лавриненко празднует 10-ю викторию в чемпионатах Украины на тренерском посту, в том числе 1-ю во главе «Вереса».

Владислав Шарай становится автором 100-го домашнего гола ровенчан в элитном дивизионе и 50-го гола хозяев в сезоне-2023/24.

Станислав Шарай забивает 10-й мяч красно-черных в баталиях с сине-черными на своем поле.

«Черноморец» становится 4-м клубом после «Мариуполя», «Карпат» и «Зари», потерпевшим 25 безвольных поражений в гостях.

Одесситы зарабатывают 3-ю кряду «баранку» на чужих полях (мячи 2-7).

«Моряки» терпят 50-е поражение в УПЛ при Романе Григорчуке.

Безничейная серия «Черноморца» достигает 16 игр (+8-8).

Илья Путря становится автором 10-го гола одесситов в гостях у «Вереса».

«Моряки» реализовывают 5-й пенальти подряд.

«Рух» и «Металлист 1925» подписывают между собой 3-ю мировую подряд.

Желто-черные обновляют два личных рекорда, продлив общую беспроигрышную серию до 9 игр (+5-4), а домашнюю - до 10 (+4=6).

Артем Габелок становится первым игроком «Металлиста 1925», проведшим 50 матчей в УПЛ.

«Полесье» одерживает 3-ю победу кряду (мячи 7-1).

Юрий Калитвинцев празднует 10-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.

Артем Козак, поразивший ворота «Оболони» на 90+9-й минуте, становится автором самого позднего гола в истории УПЛ.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Цуриков («Колос»), 50-й - Андрей Близниченко («Верес») и Герман Пеньков (ЛНЗ), 1-й - Егор Гуничев («Минай»), Став Лемкин («Шахтер») и Вадим Червак («Металлист 1925»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Алексей Хобленко (ЛНЗ), в 3-м - Василий Грицук («Полесье») и Иван Калюжный (ЛНЗ), во 2-м - Евгений Волынец («Днепр-1») и Марьян Фарина («Металлист 1925»).

5-й мяч в УПЛ забивает Илья Путря, 1-й - Егор Гуничев (в 1-й игре) и Яго Сикейра (в 5-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Богдан Вьюнник («Шахтер»), Василий Грицук и Артем Козак (оба - «Полесье»).

3-й матч подряд не уходит с поля без гола Алексей Кащук.

1-й дубль в УПЛ делает Максим Задерака (в 149-м матче).

Защитник «Металлиста 1925» Максим Жичиков становится автором 300-го автогола в истории чемпионатов Украины.

9-й пенальти из 9 реализовывает Василий Грицук, 4-й из 5 - Илья Путря, 2-й из 2-х - Александр Скляр.

Богдан Вьюнник забивает 100-й мяч УПЛ-2023/24, а Георгий Судаков становится автором 20-го гола джокеров в этом сезоне.

80-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Денис Бойко.

3-ю красную карточку в карьере зарабатывает Ярослав Мартынюк, 2-ю - Владимир Салюк, 1-ю - Тарас Мороз (в 6-й игре).

60-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский, 1-й - Сергей Задиран из Киевской области.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ