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Major League Soccer
04 сентября 2023, 13:10 | Обновлено 04 сентября 2023, 13:15
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Сергей КРИВЦОВ: «Месси, Альба и Бускетс поддерживают Украину»

Защитник «Интер Майами» рассказал о новых звездах в клубе

04 сентября 2023, 13:10 | Обновлено 04 сентября 2023, 13:15
350
0
Сергей КРИВЦОВ: «Месси, Альба и Бускетс поддерживают Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов дал интервью, в котором рассказал о звездных новичках клуба: Лионеле Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсе, а также о новом главном тренере Херардо Мартино.

– Признаюсь, для меня не было большой неожиданностью, что они могут прийти в «Интер». Когда я подписывал контракт, то имел инсайд, что Бускетс присоединится вскоре, а также были разговоры о Лео. На 100% не был уверен, что это произойдет, но надеялся. Это большая возможность тренироваться и играть с такими футболистами, которые выиграли в футболе все. Дает возможность учиться новому и приобретать опыт. Все увидели, насколько изменились результаты «Интера» в последних десяти матчах и, думаю, что в этом весомый вклад этих ребят.

– Насколько они коммуникабельны?
– К сожалению, для меня, на английском общается только Бускетс. Знаю, что Жорди и Лео уже его учат.

– Известно ли им о войне в Украине?
– Они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают.

– Имеют ли они уступки в тренировочном процессе?
– Нет, никаких скидок им не делает ни тренерский штаб, ни кто-либо. Скажу больше – кроме стандартных тренировок они всегда дорабатывают в фитнес-зале, идут на восстанавливающие процедуры. Поэтому на 100% могу сказать, что это большие профи своего дела!

– Мы видим, что кроме существенного улучшения результатов с подписанием звездной тройки к вашей команде также максимально вырос интерес.
– Это так. Но пришел новый тренерский штаб, существенно улучшились результаты. Теперь на каждую игру у нас sold out. Много людей караулят перед базой и под гостиницами на выездных матчах. Все считают Месси – самым великим футболистом в истории и хотят его увидеть хотя бы через стекло автобуса или отеля.

– Что скажешь о новом тренере Мартино?
– Он принес много изменений, начиная с быта и завершая тренировочным процессом. Изменились теоретические занятия. Каждое – минимум полчаса, досконально изучаем стратегию соперников и работаем над ошибками. Поэтому это один из камней к большим результатам в будущем.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Жорди Альба Серхио Бускетс Интер Майами Major League Soccer (MLS) Херардо Мартино
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