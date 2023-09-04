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  4. Даже Месси позади. Гави продолжает переписывать историю Барселоны
Испания
04 сентября 2023, 12:53 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:54
992
1

Даже Месси позади. Гави продолжает переписывать историю Барселоны

Испанец стал самым молодым игроком, проведшим 100 матчей за клуб

04 сентября 2023, 12:53 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:54
992
1
Даже Месси позади. Гави продолжает переписывать историю Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Талантливый испанский полузащитник «Барселоны» Пабло Гави установил новый рекорд клуба. Он стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 100 матчей за клуб. Сейчас ему всего 19 лет и 29 дней.

Прошлым рекордсменом был Боян Кркич (19 лет и 85 дней). Недалеко ушли Педри (20 лет и 64 дня), Ансу Фати (20 лет и 167 дней), Лионель Месси (20 лет и 248 дней) и нынешний главный тренер команды Хави (21 год и 150 дней).

В 100 матчах за каталонскую команду Гави забил 6 голов и отдал 13 ассистов. Качественной игрой за «Барселону» он получил место в сборной Испании, за которую уже провел 21 игру.

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Гави Барселона рекорд Боян Кркич Лионель Месси Ла Лига
Источник Twitter
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T-800
а я тер Штегену после 35 лет (щас 31) желаю 100+ игр за клуб на отрезке
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