Даже Месси позади. Гави продолжает переписывать историю Барселоны
Испанец стал самым молодым игроком, проведшим 100 матчей за клуб
Талантливый испанский полузащитник «Барселоны» Пабло Гави установил новый рекорд клуба. Он стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 100 матчей за клуб. Сейчас ему всего 19 лет и 29 дней.
Прошлым рекордсменом был Боян Кркич (19 лет и 85 дней). Недалеко ушли Педри (20 лет и 64 дня), Ансу Фати (20 лет и 167 дней), Лионель Месси (20 лет и 248 дней) и нынешний главный тренер команды Хави (21 год и 150 дней).
В 100 матчах за каталонскую команду Гави забил 6 голов и отдал 13 ассистов. Качественной игрой за «Барселону» он получил место в сборной Испании, за которую уже провел 21 игру.
Más jóvenes en llegar a los 100 partidos oficiales con el Barça:— Pedro Martin (@pedritonumeros) September 3, 2023
Gavi (19 años y 29 días en 2023)
Bojan (19 años y 85 días en 2019)
Pedri (20 años y 64 días en 2023)
Ansu Fati (20 años y 167 días en 2023)
Messi (20 años y 248 días en 2008)
Xavi (21 años y 150 días en 2001)
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