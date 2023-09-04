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Молодежные турниры
04 сентября 2023, 11:35 |
103
0

Юношеская сборная Украины сыграет четыре спарринга, соперники известны

Матчи запланированы на 8-е, 10-е (две игры) и 12 сентября.

04 сентября 2023, 11:35 |
103
0
Юношеская сборная Украины сыграет четыре спарринга, соперники известны
УАФ. Руслан Ротань

4 сентября в Киеве у самой молодой сборной Украины, U-16/17 (футболисты не старше 2007 года рождения), начался тренировочный сбор, во время которого сине-желтые сыграют четыре спарринга. Матчи против юношеских клубных команд запланированы на 8-е, 10-е (две игры) и 12 сентября. Среди потенциальных соперников – «Колос», «Днепр-1», «Шахтер» и «Металлист 1925».

На этот этап подготовки главный тренер сборной Украины Владимир Езерский вызвал 26-х исполнителей.

Состав юношеской сборной Украины U-16/17

Вратари: Назар Макаренко («Днепр-1» Днепр), Даниил Моисеев («Динамо» Киев), Ростислав Баглай («Шахтер» Донецк).

Защитники: Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третьяк (все – «Динамо» Киев), Иван Слезка (УФК «Кривбасс» Днепр), Евгений Дорохин (ДЮСШ-15 Киев), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия).

Полузащитники: Александр Ильченко, Павел Люсин (оба – «Динамо» Киев), Владислав Резник («Карпаты» Львов), Назар Бондарь, Артем Угринчук (оба – «Рух» Львов), Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог), Андрей Павлученко («Эпицентр» Каменец-Подольский), Рамир Губенко (УФК «Кривбасс» Днепр), Артем Корж, Али Халилов (оба – «Днепр-1» Днепр), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Амир Акбари («Дебрецен», Венгрия), Карен Геворкян («Лас-Розас», Испания).

Нападающие: Максим Калинкин («Динамо» Киев), Иван Денисов («Рух» Львов).

Напомним, что эта сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 (U-17). В период с 15-го по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-17)

Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва.

Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова.

Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн.

Группа 4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан.

Группа 5: Португалия, Чехия, Черногория, Албания.

Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония.

Группа 7: Турция, Шотландия, Беларусь, Казахстан.

Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта.

Группа 9: Англия, Хорватия, Косово, Фарерские о-ва.

Группа 10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения, Исландия.

Группа 11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Уэльс, Гибралтар.

Группа 13: Венгрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра.

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд квалификации.

Напомним, что Кипр на правах хозяина получил прямой пропуск в финальную стадию, а сборная Нидерландов начнет борьбу с элитного раунда отбора.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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