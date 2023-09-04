Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 4 сентября

4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи четвертого раунда в одиночном разряде, а также матчи парных разрядов и поединки с участием юниоров.

В понедельник Украину представят Марта Костюк в женском парном разряде и Владимир Якубенко в юниорском турнире.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

US Open. Третий раунд парного разряда

GRANDSTAND. Третий запуск (21:00*)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14] – Коко Гофф / Джессика Пегула [3]

US Open. Юниоры. Первый раунд парного разряда

Корт №13. Четвертый запуск (22:30)

Владимир Якубенко / Кевин Эденгрен – Хаято Мацуока / Данил Панарин

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ