Металлист просит перенести матч следующего тура Первой лиги

Согласно календаря чемпионата Первой лиги, в следующую субботу «Металлист» должен был принять в Ужгороде «Прикарпатье». Но, как стало известно Sport.ua, эта игра будет перенесена.

Харьковчане воспользовались правом сместить игру на другую дату в связи с вызовом четырех футболистов клуба в сборную Украины U-17.

С 6 по 10 сентября юношеская сборная страны под руководством Юрия Мороза выступит на турнире памяти Вацлава Ежика в Чехии. На групповом этапе соперниками украинцев станут сверстники из США, Турции и Словакии.

Из «Металлиста» в сборную U-17 вызваны защитники Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус и Егор Абрамов, а также полузащитник Геннадий Синчук.

«Прикарпатье» не против перенести матч с «Металлистом» на 11 октября. Если эта дата устроит харьковчан, то ПФЛ останется только ее утвердить.

Вопрос должен быть решен до 5 сентября.

После шести туров Первой лиги «Прикарпатье» (5 очков) занимает 7-е место в группе, А, «Металлист» (4 очка) — 9-е.