Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура УПЛ Рух – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 18:25 | Обновлено 03 сентября 2023, 18:32
237
0

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура УПЛ Рух – Металлист 1925

Поединок состоится 3 сентября в 19:00 по Киеву

03 сентября 2023, 18:25 | Обновлено 03 сентября 2023, 18:32
237
0
Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура УПЛ Рух – Металлист 1925
УПЛ

3 сентября состоится матч 6-го тура УПЛ между клубами «Рух» Львов и «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Арене Львов». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы на игру:

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидик, Роман – Эдсон, Сапуга – Теслюк, Плюман, Таллес – Климчук.

Запас: Паньков, Соломон, Рунич, Квасница, Довгий, Столярчук, Пастух, Лях, Мисик, Холод, Слюсарь, Альваренга.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Червак – Габелок, Мартынюк – Русин, Ткачук, Юсов – Сидоров.

Запас: Сидоренко, Потимков, Коваленко, Рудавский, Фарина, Ременюк, Абдулла, Дмитренко, Игор, Чирук.

По теме:
Закрепились среди лидеров. Кривбасс крупно обыграл Колос
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Малиновский – в старте Дженоа на матч 3-го тура Серии А против Торино
Рух Львов Металлист 1925 Рух - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Желизко забил супергол за Лехию, но был удален с поля через 6 минут
Футбол | 03 сентября 2023, 17:18 0
ВИДЕО. Желизко забил супергол за Лехию, но был удален с поля через 6 минут
ВИДЕО. Желизко забил супергол за Лехию, но был удален с поля через 6 минут

Команда Ивана и Богдана Сарнавского уступила ФК «Заглембе» Сосновец 2:5

Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Футбол | 03 сентября 2023, 08:55 2
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика

The Athletic разбирает игру подопечных Мичела в матче против «Севильи»

Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Футбол | 03.09.2023, 17:41
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
Теннис | 03.09.2023, 00:43
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
Футбол | 02.09.2023, 19:25
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
02.09.2023, 19:02 3
Футбол
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
02.09.2023, 17:01 20
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
02.09.2023, 21:59 1
Бокс
Русин вернулся в Украину из Франции
Русин вернулся в Украину из Франции
02.09.2023, 17:00 1
Футбол
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
02.09.2023, 08:51 2
Теннис
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
03.09.2023, 06:03 1
Другие виды
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
01.09.2023, 21:36 38
Футбол
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 16:08 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем