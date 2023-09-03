Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура УПЛ Рух – Металлист 1925
Поединок состоится 3 сентября в 19:00 по Киеву
3 сентября состоится матч 6-го тура УПЛ между клубами «Рух» Львов и «Металлист 1925».
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Поединок пройдет на «Арене Львов». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Тренеры определили стартовые составы на игру:
«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидик, Роман – Эдсон, Сапуга – Теслюк, Плюман, Таллес – Климчук.
Запас: Паньков, Соломон, Рунич, Квасница, Довгий, Столярчук, Пастух, Лях, Мисик, Холод, Слюсарь, Альваренга.
«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Червак – Габелок, Мартынюк – Русин, Ткачук, Юсов – Сидоров.
Запас: Сидоренко, Потимков, Коваленко, Рудавский, Фарина, Ременюк, Абдулла, Дмитренко, Игор, Чирук.
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