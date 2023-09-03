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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 17:27 |
83
0

ЭДМАР о матче с Рухом: «Мы будем играть в свою игру»

И.о. главного тренера «Металлиста 1925» прокомментировал подготовку к игре с «Рухом»

03 сентября 2023, 17:27 |
83
0
ЭДМАР о матче с Рухом: «Мы будем играть в свою игру»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар рассказал о подготовке его подопечных к матчу 6-го тура Премьер-лиги против «Руха».


– В каком состоянии сейчас находится команда? Учитывая все те «американские горки» из новостей, которые окружали нас последние дни...
– Да, была очень необычная неделя дня нас всех, кто следит за клубом. Главное, чтобы мы сейчас думали только об игре. Это главное сейчас в психологическом плане.

– Мешали ли эти новости готовиться к игре с «Рухом»?
– Если я скажу, что нет. То это будет не правдой. Ребята – профессионалы, сами понимают, что надо быстро переключиться на игру против «Руха». Это – главное.

– Что можете сказать о «Рухе»? В чем сила этой команды?
– Их команда сейчас демонстрирует достаточно интересный и агрессивный футбол. Мы их изучали, знаем, что дома они всегда заряжены. Мы будем играть в свою игру и пытаться подловить их на контратаках.

– Какова ситуация с травмированными? Кто точно не сыграет против «Руха»?
– Получил травму Дмитрий Капинус, еще Ари Моура чувствует дискомфорт. Есть проблемы с составом. Но у нас есть игроки и все из них, кто будут выходить на поле, будут помогать команде.

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Источник ФК Металлист 1925
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