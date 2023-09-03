ЭДМАР о матче с Рухом: «Мы будем играть в свою игру»
И.о. главного тренера «Металлиста 1925» прокомментировал подготовку к игре с «Рухом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар рассказал о подготовке его подопечных к матчу 6-го тура Премьер-лиги против «Руха».
– В каком состоянии сейчас находится команда? Учитывая все те «американские горки» из новостей, которые окружали нас последние дни...
– Да, была очень необычная неделя дня нас всех, кто следит за клубом. Главное, чтобы мы сейчас думали только об игре. Это главное сейчас в психологическом плане.
– Мешали ли эти новости готовиться к игре с «Рухом»?
– Если я скажу, что нет. То это будет не правдой. Ребята – профессионалы, сами понимают, что надо быстро переключиться на игру против «Руха». Это – главное.
– Что можете сказать о «Рухе»? В чем сила этой команды?
– Их команда сейчас демонстрирует достаточно интересный и агрессивный футбол. Мы их изучали, знаем, что дома они всегда заряжены. Мы будем играть в свою игру и пытаться подловить их на контратаках.
– Какова ситуация с травмированными? Кто точно не сыграет против «Руха»?
– Получил травму Дмитрий Капинус, еще Ари Моура чувствует дискомфорт. Есть проблемы с составом. Но у нас есть игроки и все из них, кто будут выходить на поле, будут помогать команде.
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