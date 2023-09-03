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  4. ВИДЕО. Желизко забил супергол за Лехию, но был удален с поля через 6 минут
Польша
03 сентября 2023, 17:18 |
397
0

ВИДЕО. Желизко забил супергол за Лехию, но был удален с поля через 6 минут

Команда Ивана и Богдана Сарнавского уступила ФК «Заглембе» Сосновец 2:5

03 сентября 2023, 17:18 |
397
0
ВИДЕО. Желизко забил супергол за Лехию, но был удален с поля через 6 минут
ФК Лехия. Иван Желизко

3 сентября состоялся матч 7-го тура Первого дивизиона Польши между клубами «Заглембе» Сосновец и «Лехия» Гданьск. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

На 76-й минуте матча 22-летний украинский полузащитник Иван Желизко забил гол после дальнего выстрела. Для Ивана этот мяч стал первым после перехода в «Лехию». Однако спустя 6 минут украинец был удален с поля после того, как получил вторую желтую карточку.

В воротах у «Лехии» стоял украинский голкипер Богдан Сарнавский, который летом покинул «Кривбасс». Также в этом поединке 71 минуту отыграл экс-капитан криворожцев – Рифет Капич.

Первый дивизион Польши. 7-й тур. 3 сентября

Заглембе Сосновец – Лехия Гданьск – 5:2

Видеообзор матча:

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Лехия Гданьск Заглембе Сосновец Рифет Капич Иван Желизко видео голов и обзор Богдан Сарнавский чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
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