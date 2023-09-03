ВИДЕО. Желизко забил супергол за Лехию, но был удален с поля через 6 минут

3 сентября состоялся матч 7-го тура Первого дивизиона Польши между клубами «Заглембе» Сосновец и «Лехия» Гданьск. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

На 76-й минуте матча 22-летний украинский полузащитник Иван Желизко забил гол после дальнего выстрела. Для Ивана этот мяч стал первым после перехода в «Лехию». Однако спустя 6 минут украинец был удален с поля после того, как получил вторую желтую карточку.

В воротах у «Лехии» стоял украинский голкипер Богдан Сарнавский, который летом покинул «Кривбасс». Также в этом поединке 71 минуту отыграл экс-капитан криворожцев – Рифет Капич.

Первый дивизион Польши. 7-й тур. 3 сентября

Заглембе Сосновец – Лехия Гданьск – 5:2