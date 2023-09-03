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  4. Валерий ГОРОДОВ: «Создали много моментов, которые нужно было реализовывать»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 15:39 |
211
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Валерий ГОРОДОВ: «Создали много моментов, которые нужно было реализовывать»

И.о. главного тренера «Днепра-1» прокомментировал ничью с «ЛНЗ»

03 сентября 2023, 15:39 |
211
0
Валерий ГОРОДОВ: «Создали много моментов, которые нужно было реализовывать»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов подвел итоги матча против ЛНЗ (0:0):

– Мы понимали, что на сегодняшний матч у ребят не хватит сил. Так и было. Произвели в составе численную ротацию. А по игре вы все видели. Во втором тайме было много моментов, которые нужно было реализовывать. Игра шла к голу.

Теперь будет пауза. Думаю, что за это время футболисты сумеют восстановиться и морально, и в физическом плане. И после этого уже с новыми силами возобновят выступления в чемпионате.

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пресс-конференция Валерий Городов Днепр-1 Днепр-1 - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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