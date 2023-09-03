Украина. Премьер лига03 сентября 2023, 15:39 |
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Валерий ГОРОДОВ: «Создали много моментов, которые нужно было реализовывать»
И.о. главного тренера «Днепра-1» прокомментировал ничью с «ЛНЗ»
03 сентября 2023, 15:39 |
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Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов подвел итоги матча против ЛНЗ (0:0):
– Мы понимали, что на сегодняшний матч у ребят не хватит сил. Так и было. Произвели в составе численную ротацию. А по игре вы все видели. Во втором тайме было много моментов, которые нужно было реализовывать. Игра шла к голу.
Теперь будет пауза. Думаю, что за это время футболисты сумеют восстановиться и морально, и в физическом плане. И после этого уже с новыми силами возобновят выступления в чемпионате.
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