Валерий ГОРОДОВ: «Создали много моментов, которые нужно было реализовывать»

Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов подвел итоги матча против ЛНЗ (0:0):

– Мы понимали, что на сегодняшний матч у ребят не хватит сил. Так и было. Произвели в составе численную ротацию. А по игре вы все видели. Во втором тайме было много моментов, которые нужно было реализовывать. Игра шла к голу.

Теперь будет пауза. Думаю, что за это время футболисты сумеют восстановиться и морально, и в физическом плане. И после этого уже с новыми силами возобновят выступления в чемпионате.