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  4. Богдан ВЬЮННИК: «В следующих матчах будем забивать больше»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 15:29 |
109
0

Богдан ВЬЮННИК: «В следующих матчах будем забивать больше»

Форвард «Шахтера» прокомментировал победу над «Минаем»

03 сентября 2023, 15:29 |
109
0
Богдан ВЬЮННИК: «В следующих матчах будем забивать больше»
ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

Молодой нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник поделился впечатлениями от победы над «Минаем» (4:1).

– Богдан, как прокомментируешь результат и игру команды?
– Вполне довольны: победили с разницей в три мяча, со счетом 4:1. Очень важный матч для меня персонально, ведь сделал три голевых действия и помог команде.

– Во втором тайме, когда «Минай» был вынужден открываться, у «Шахтера» появилось больше пространства, и именно ты и гол забил, и две результативные передачи отдал. Какие были персональные наставления от Патрика ван Леувена?
– Как говорил мне тренер, это пространство – моя стихия, поэтому надо бежать вперед и пасовать на партнеров, это я и сделал. И очень важно, что мы сумели забить эти мячи, ведь для нас последние матчи были не слишком результативными – много моментов не могли реализовать. Но сегодня, я считаю, все удалось.

– В пятом поединке на старте сезона «Шахтер» пропускает. Как это объяснить?
– Могу сказать так: у нас новый тренер, мы стараемся выполнять новые установки, и иногда случается так, что не можем забить или пропускаем. Но я считаю, что у нашей команды все будет хорошо и в следующих матчах мы будем забивать больше и пропускать меньше.

– На этой неделе состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где «Шахтер» узнал будущих соперников – это «Барселона», «Порту», «Антверпен». Как оценишь группу и какие могут быть задачи на евроосень?
– Задача, как всегда, – идти от матча к матчу и побеждать, ведь мы – «Шахтер», мы должны это делать и на европейской арене. По жеребьевке могу сказать, что все команды – невероятные. О «Барселоне» замечу отдельно: это мечта каждого ребенка, который хочет стать профессиональным футболистом. Мы же в свою очередь будем навязывать борьбу и пытаться выиграть.

– А в целом довольны жребием? Он мог быть проще или сложнее?
– Сейчас нет простых соперников. Но по этой группе, то, может, так Бог решил, чтобы нам выпали именно эти команды.

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Богдан Вьюнник Шахтер Донецк Минай - Шахтер пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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