ОФИЦИАЛЬНО. Ференцварош перехватил игрока у Динамо

Центральный защитник Исмаэль Аанеба, которым интересовалось киевское «Динамо», официально перешел в венгерский «Ференцварош».

Переход прошел на правах свободного агента, ведь в июле у 24-летнего француза закончился контракт с «Сошо». Срок действия контракта с «Ференцварошом» пока не сообщается.

Исмаэль присоединился к «Сошо» летом 2021 года. За это время он отыграл за клуб 67 матчей, в которых отличился 2 голевыми передачами. Также имеет 2 матча за французские молодежки и 1 игру в квалификации Лиги Европы.