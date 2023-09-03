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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 16:45 |
1358
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ференцварош перехватил игрока у Динамо

Исмаэль Аанеба стал игроком венгерского клуба

03 сентября 2023, 16:45 |
1358
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ференцварош перехватил игрока у Динамо
ФК Ференцварош. Исмаэль Аанеба

Центральный защитник Исмаэль Аанеба, которым интересовалось киевское «Динамо», официально перешел в венгерский «Ференцварош».

Переход прошел на правах свободного агента, ведь в июле у 24-летнего француза закончился контракт с «Сошо». Срок действия контракта с «Ференцварошом» пока не сообщается.

Исмаэль присоединился к «Сошо» летом 2021 года. За это время он отыграл за клуб 67 матчей, в которых отличился 2 голевыми передачами. Также имеет 2 матча за французские молодежки и 1 игру в квалификации Лиги Европы.

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Исмаэль Аанеба Ференцварош Сошо Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Венгрии по футболу
Источник ФК Ференцварош
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